По Землі б'є найсильніша геомагнітна буря за останні 20 років: як захиститися

NASA попереджає про можливе посилення магнітної бурі 12 травня у зв'язку з активізацією гігантської сонячної плями AR3664. Ця пляма, яка в 15 разів більша за Землю, вже призвела до потужних спалахів та викидів корональної маси (КВМ) у космос.

Експерти NASA очікують, що КВМ, які летять до Землі, можуть призвести до магнітної бурі, яка може спричинити:

Збої в роботі електромереж: можливі перебої з електропостачанням, особливо у чутливих до магнітних бур регіонах.

Перешкоди в радіо- та супутниковому зв'язку

Ускладнення з мобільним зв'язком, радіомовленням та GPS-навігацією.

Вихід з ладу супутників: штучні супутники на орбіті Землі можуть бути пошкоджені або виведені з ладу потужним електромагнітним випромінюванням.

Посилення північного сяйва: у деяких регіонах, особливо у високих широтах, може спостерігатися посилене полярне сяйво.

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Як полегшити стан при магнітних бурях

Людям, чутливим до магнітних бур, треба дотримуватися режиму дня та здорового способу життя. Варто висипатися, їсти здорову їжу та регулярно займатися спортом. Зменшити вживання кофеїну та алкоголю. Фахівці радять мати при собі необхідні ліки. Уникайте стресових ситуацій.

Пам'ятайте, що не всі люди однаково чутливі до магнітних бур. Деякі люди можуть не відчувати жодних симптомів, тоді як інші можуть відчувати головний біль, запаморочення, втому, дратівливість та інші проблеми зі здоров'ям.

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