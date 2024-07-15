По декілька черг одночасно: в 'Укренерго' оголосили графіки відключення світла на 16 липня

У вівторок, 16 липня, в Україні протягом усієї доби діятимуть графіки відключень світло. У певні години енергетики вимикатимуть по декілька черг одночасно.

Зокрема з 00:00 до 2:00 і з 16:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. Про це повідомляє "Укренерго".

"16 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом доби. В інші години будуть задіяні три черги", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Як влітку менше платити за електроенергію: "лайфхаки" від Yasno

Також зазначається, що на Харківщині скасовані аварійні відключення. Регіон повернувся до графіка погодинних вимкнень електроенергії.

Раніше експерти назвали прилади, які непомітно накручують рахунки за світло.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!