По несколько очередей одновременно: в 'Укрэнерго' объявили графики отключения света на 16 июля

Во вторник, 16 июля, в Украине в течение всех суток будут действовать графики отключений свет. В определенное время энергетики будут выключать по несколько очередей одновременно.

В частности, с 00:00 до 2:00 и с 16:00 до 24:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. Об этом сообщает "Укрэнерго".

"16 июля меры ограничения потребления будут действовать в течение суток. В другие часы будут задействованы три очереди", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что в Харьковской области отменены аварийные отключения. Регион вернулся к графику почасовых отключений электроэнергии.

Ранее эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет.

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