Піца на сковороді: стане улюбленою стравою ваших близьких
Ловіть легкий і дуже смачний рецепт справжньої італійської піци! Те, що треба, коли треба приготувати щось швидко.
Інгредієнти:
• Ковбаса;
• Сир;
• Бекон;
• Кетчуп;
• Лаваш.
Приготування:
1. На сковорідці смажимо ковбасу, додаємо сир, зверху бекон.
2. Додаємо кетчуп і зверху ставимо лаваш.
3. Перевертаємо за допомогою тарілки.
4. Зверху накриваємо ще одним лавашем і смажимо до хрусткої скоринки.
Готово.
Зберігайте, ця піца стане улюбленою стравою ваших близьких.