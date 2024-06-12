русский
Рецепти

Піца на сковороді: стане улюбленою стравою ваших близьких

Ектор Хіменес-Браво

Піца на сковороді: стане улюбленою стравою ваших близьких
Піца на сковороді: стане улюбленою стравою ваших близьких

Ловіть легкий і дуже смачний рецепт справжньої італійської піци! Те, що треба, коли треба приготувати щось швидко.

 Інгредієнти:

• Ковбаса;

• Сир;

• Бекон;

• Кетчуп;

• Лаваш.

 Приготування:

1. На сковорідці смажимо ковбасу, додаємо сир, зверху бекон.

2. Додаємо кетчуп і зверху ставимо лаваш.

3. Перевертаємо за допомогою тарілки.

4. Зверху накриваємо ще одним лавашем і смажимо до хрусткої скоринки.

Готово.

 Зберігайте, ця піца стане улюбленою стравою ваших близьких.

Джерело:instagram.com

БлогиРецептиРецепт