Пицца на сковороде: станет любимым блюдом ваших близких

Ловите легкий и вкуснейший рецепт настоящей итальянской пиццы! То, что нужно, когда нужно приготовить что-нибудь быстро.

Ингредиенты:

• Колбаса;

• Сыр;

• Бекон;

• Кетчуп;

• Лаваш.

Приготовление:

1. На сковороде жарим колбасу, добавляем сыр, сверху бекон.

2. Добавляем кетчуп и сверху ставим лаваш.

3. Переворачиваем с помощью тарелки.

4. Сверху накрываем еще одним лавашем и жарим до хрустящей корочки.

Готово.

Храните, эта пицца станет любимым блюдом ваших близких.