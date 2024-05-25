Петунія почала жовтіти: що робити та як цього уникнути підкажуть садівники
Петунія - одна з найпопулярніших квітучих рослин, адже вона тішить своїми яскравими барвами все літо. Її можна вирощувати як на клумбах, так і в горщиках, прикрашаючи балкони, тераси та веранди.
Хоча петунія й невибаглива у догляді, щоб отримати справді пишне та красиве цвітіння, їй потрібні певні умови. Про це пише Обозреватель.
Ось декілька порад, як правильно доглядати за петунією:
Полив:
- Петунія любить рясний, але не частий полив. Найкраще поливати її вранці або ввечері, коли сонце не таке активне.
- Важливо, щоб вода не потрапляла на листя, адже це може призвести до розвитку грибкових захворювань.
- Використовуйте для поливу відстояну воду кімнатної температури.
- Не допускайте пересихання ґрунту, але й не заливайте рослину.
Освітлення:
- Петунія потребує багато сонця, тому висаджуйте її на відкритих, добре освітлених ділянках.
- Вона може рости й у півтіні, але цвітіння буде не таким рясним.
Підживлення:
- Для пишного цвітіння петунії потрібні підживлення. Використовуйте комплексні мінеральні добрива раз на 1-2 тижні.
- Не рекомендується використовувати органічні добрива, адже вони можуть призвести до розвитку грибкових захворювань.
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Пересадка:
- Петунія не потребує частої пересадки. Їй буде достатньо одного разу на сезон, навесні.
- При пересадці використовуйте пухкий, поживний ґрунт.
- Новий горщик повинен бути на 2-3 см більшим за попередній.
Хвороби та шкідники:
- Петунія може бути схильна до деяких захворювань, таких як чорна ніжка, борошниста роса, сіра гниль.
- Також їй можуть докучати шкідники, такі як павутинний кліщ, попелиця, білокрилка.
- При перших ознаках захворювань або шкідників обробіть рослину спеціальними препаратами.
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