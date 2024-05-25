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Соціум

Петунія почала жовтіти: що робити та як цього уникнути підкажуть садівники

Ціхоцька Марія

Петунія почала жовтіти: що робити та як цього уникнути підкажуть садівники
Петунія вимагає правильного догляду

Петунія - одна з найпопулярніших квітучих рослин, адже вона тішить своїми яскравими барвами все літо. Її можна вирощувати як на клумбах, так і в горщиках, прикрашаючи балкони, тераси та веранди.

Хоча петунія й невибаглива у догляді, щоб отримати справді пишне та красиве цвітіння, їй потрібні певні умови. Про це пише Обозреватель.

Ось декілька порад, як правильно доглядати за петунією:

Полив:

  • Петунія любить рясний, але не частий полив. Найкраще поливати її вранці або ввечері, коли сонце не таке активне.
  • Важливо, щоб вода не потрапляла на листя, адже це може призвести до розвитку грибкових захворювань.
  • Використовуйте для поливу відстояну воду кімнатної температури.
  • Не допускайте пересихання ґрунту, але й не заливайте рослину.

Освітлення:

  • Петунія потребує багато сонця, тому висаджуйте її на відкритих, добре освітлених ділянках.
  • Вона може рости й у півтіні, але цвітіння буде не таким рясним.

Підживлення:

  • Для пишного цвітіння петунії потрібні підживлення. Використовуйте комплексні мінеральні добрива раз на 1-2 тижні.
  • Не рекомендується використовувати органічні добрива, адже вони можуть призвести до розвитку грибкових захворювань.

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Пересадка:

  • Петунія не потребує частої пересадки. Їй буде достатньо одного разу на сезон, навесні.
  • При пересадці використовуйте пухкий, поживний ґрунт.
  • Новий горщик повинен бути на 2-3 см більшим за попередній.

Хвороби та шкідники:

  • Петунія може бути схильна до деяких захворювань, таких як чорна ніжка, борошниста роса, сіра гниль.
  • Також їй можуть докучати шкідники, такі як павутинний кліщ, попелиця, білокрилка.
  • При перших ознаках захворювань або шкідників обробіть рослину спеціальними препаратами.

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