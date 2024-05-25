Петунія почала жовтіти: що робити та як цього уникнути підкажуть садівники

Петунія - одна з найпопулярніших квітучих рослин, адже вона тішить своїми яскравими барвами все літо. Її можна вирощувати як на клумбах, так і в горщиках, прикрашаючи балкони, тераси та веранди.

Хоча петунія й невибаглива у догляді, щоб отримати справді пишне та красиве цвітіння, їй потрібні певні умови. Про це пише Обозреватель.

Ось декілька порад, як правильно доглядати за петунією:

Полив:

Петунія любить рясний, але не частий полив. Найкраще поливати її вранці або ввечері, коли сонце не таке активне.

Важливо, щоб вода не потрапляла на листя, адже це може призвести до розвитку грибкових захворювань.

Використовуйте для поливу відстояну воду кімнатної температури.

Не допускайте пересихання ґрунту, але й не заливайте рослину.

Освітлення:

Петунія потребує багато сонця, тому висаджуйте її на відкритих, добре освітлених ділянках.

Вона може рости й у півтіні, але цвітіння буде не таким рясним.

Підживлення:

Для пишного цвітіння петунії потрібні підживлення. Використовуйте комплексні мінеральні добрива раз на 1-2 тижні.

Не рекомендується використовувати органічні добрива, адже вони можуть призвести до розвитку грибкових захворювань.

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Пересадка:

Петунія не потребує частої пересадки. Їй буде достатньо одного разу на сезон, навесні.

При пересадці використовуйте пухкий, поживний ґрунт.

Новий горщик повинен бути на 2-3 см більшим за попередній.

Хвороби та шкідники:

Петунія може бути схильна до деяких захворювань, таких як чорна ніжка, борошниста роса, сіра гниль.

Також їй можуть докучати шкідники, такі як павутинний кліщ, попелиця, білокрилка.

При перших ознаках захворювань або шкідників обробіть рослину спеціальними препаратами.

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