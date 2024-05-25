rus
Українська
Социум

Петуния начала желтеть: что делать и как этого избежать подскажут садоводы

Цихоцкая Мария

Петуния начала желтеть: что делать и как этого избежать подскажут садоводы
Петуния требует правильного ухода

Петуния – одно из самых популярных цветущих растений, ведь она радует своими яркими красками все лето. Ее можно выращивать как на клумбах, так и в горшках, украшая балконы, террасы и веранды.

Хотя петуния и неприхотлива в уходе, чтобы получить действительно пышное и красивое цветение, ей нужны определенные условия. Об этом пишет Обозреватель.

Вот несколько советов, как правильно ухаживать за петунией:

Полив:

  • Петуния любит обильный, но не частый полив. Лучше всего поливать ее утром или вечером, когда солнце не столь активно.
  • Важно, чтобы вода не попадала на листья, ведь это может привести к развитию грибковых заболеваний.
  • Используйте для полива отстоявшуюся воду комнатной температуры.
  • Не допускайте пересыхания почвы, но и не заливайте растение.

Освещение:

  • Петуния нуждается в много солнца, поэтому высаживайте ее на открытых, хорошо освещенных участках.
  • Она может расти и в полутени, но цветение будет не столь обильным.

Питание:

  • Для пышного цветения петунии нужны подкормки. Используйте комплексные минеральные удобрения раз в 1-2 недели.
  • Не рекомендуется использовать органические удобрения, они могут привести к развитию грибковых заболеваний.

Читайте также: Что добавить в воду, чтобы цветы после праздников дольше стояли

Пересадка:

  • Петуния не нуждается в частой пересадке. Ей будет достаточно раз в сезон, весной.
  • При пересадке используйте рыхлую, питательную почву.
  • Новый горшок должен быть на 2-3 см больше предыдущего.

Болезни и вредители:

  • Петуния может быть подвержена некоторым заболеваниям, таким как черная ножка, мучнистая роса, серая гниль.
  • Также ей могут надоедать вредители, такие как паутинный клещ, тля, белокрылка.
  • При первых признаках заболеваний или вредителей обработайте растение специальными препаратами.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за геранью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Социум