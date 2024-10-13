Паста Путонеска: швидкість приготування та яскравий насичений смак!

Паста Путанеска

Існує багато версій, звідки взялась така цікава назва, але головне, як і в усій італійській кухні, – це швидкість приготування і яскравий насичений смак!

Традиційні інгредієнти Путанеска (2 порції):

• 15 г часнику

• 1 гострий перець (можна сухий)

• 3 шт. філе анчоусів

• 10 г каперсів

• 50 г оливок без кісточок

• 260-300 г томатів у власному соці

• 180 г макаронів

• петрушка, оливкова олія, сіль

Я з тих, хто залишає часник у соусі, але подрібнюю його і добре прогріваю на маленькому вогні 30-40 секунд разом з дрібно посіченим гострим перцем (стежте, щоб не змінився колір).

Додаю анчоуси, які розходяться на пательні за декілька секунд, і одразу додаю каперси й томати. Протушковую, а наприкінці додаю оливки без кісточок (беріть таджаске або каламата).

Спагетті кидаю в киплячу підсолену воду і недоварюю їх, бо секрет смачної пасти – це коли макарони протушковуються в соусі хоча б 2 хвилини. За потреби можна додавати воду, в якій варились макарони, і добре все перемішувати.

В останні секунди додаю петрушку, трохи запашної олії і подаю гарячим.

Це легко і смачно!