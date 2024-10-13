Паста Путонеска: быстрота приготовления и яркий насыщенный вкус!

Паста Путонеска

Существует много версий, откуда взялось такое интересное название, но главное, как и во всей итальянской кухне – это быстрота приготовления и яркий насыщенный вкус!

Традиционные ингредиенты Путанеска (2 порции):

• 15 г чеснока

• 1 острый перец (можно сухой)

• 3 шт. филе анчоусов

• 10 г каперсов

• 50 г оливок без косточек

• 260-300 г томатов в собственном соке

• 180 г макарон

• петрушка, оливковое масло, соль

Я из тех, кто оставляет чеснок в соусе, но измельчаю его и хорошо прогреваю на маленьком огне 30-40 секунд вместе с мелко нарубленным острым перцем (следите, чтобы не изменился цвет).

Добавляю анчоусы, расходящиеся на сковороде через несколько секунд, и сразу добавляю каперсы и томаты. Протушковываю, а в конце добавляю оливки без косточек (берите таджаске или мохнатое).

Спагетти бросаю в кипящую подсоленную воду и недовариваю их, потому что секрет вкусной пасты – это когда макароны протушиваются в соусе хотя бы 2 минуты. При необходимости можно добавлять воду, в которой варились макароны, и хорошо все перемешивать.

В последние секунды добавляю петрушку, немного душистого масла и подаю горячим.

Это легко и вкусно!