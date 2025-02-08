Паралельний Всесвіт реальний: вчені заявили про шокуюче відкриття

Астрономи математично довели, що паралельний Всесвіт не є лише теоретичним припущенням, а цілком реальним явищем. Дослідники припускають, що існування інших всесвітів можна пояснити двома основними механізмами:космічною інфляцією на ранніх етапах формування нашого Всесвіту таквантовими процесами, відповідно до теорії багатьох світів.

"Ідея паралельних всесвітів має наукове обґрунтування, – зазначають вчені. – Космічна інфляція на початкових стадіях розвитку Всесвіту могла створити численні реальності з унікальними фізичними законами. Ці всесвіти перебувають за межами нашого спостереження і віддаляються швидше за швидкість світла, що робить їх недосяжними для контакту".

Таким чином, сучасні дослідження ще більше наблизили людство до розгадки однієї з найбільших таємниць космосу.

Паралельні всесвіти та подорожі в часі: наукові теорії та парадокси

Згідно з однією з гіпотез квантової механіки, кожна випадкова квантова подія, яка має кілька можливих наслідків, може спричиняти створення окремої гілки реальності. Це означає, що паралельні всесвіти існують, і в кожному з них події розвиваються за іншим сценарієм залежно від зробленого вибору або випадкових змін на мікроскопічному рівні.

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При цьому ідея переміщення між такими альтернативними реальностями залишається предметом численних дискусій. Одним із можливих способів потрапити до іншого всесвіту теоретично може бути створення машини часу. Однак така можливість породжує низку парадоксів, серед яких один із найвідоміших – "парадокс дідуся". Він передбачає ситуацію, коли подорож у минуле може змінити хід подій, що призведе до логічних суперечностей.

Відомі вчені, зокрема Стівен Гокінг та Ігор Новіков, пропонували власні пояснення цього явища. Їхні теорії варіюються від припущення, що подорожі в минуле взагалі неможливі, до ідеї, що повернутися у минуле можна, але без здатності змінювати вже відомі події.

Подорожі в часі та нові відкриття астрономів

Одна з цікавих теорій припускає, що подорож у минуле не змінює нашу реальність, а лише створює альтернативну гілку Всесвіту, де події відбуваються за іншим сценарієм. Таким чином, історія нашого світу залишається незмінною. Втім, ці гіпотези поки що не мають наукового підтвердження, адже сучасний рівень технологій не дозволяє здійснювати переміщення в часі. Крім того, існують фізичні обмеження, які ускладнюють вивчення цього явища. Незважаючи на те, що концепція паралельних всесвітів та подорожей у часі захоплює розум, вона залишається у сфері теоретичних досліджень. Проте, майбутній науковий прогрес може наблизити нас до розуміння цих феноменів.

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Відкриття потенційно придатної для життя екзопланети

Нещодавно науковці зробили ще одне сенсаційне відкриття – виявили планету, яка може бути придатною для життя, і розташована порівняно близько до Землі.

Минуло три десятиліття з моменту відкриття першої екзопланети (планети за межами Сонячної системи), і сьогодні астрономам відомо вже понад 7 тисяч таких об'єктів у нашій галактиці. Тепер дослідники зосереджені на вивченні їхніх характеристик, аби знайти потенційно населений світ.

Як повідомляє phys.org із посиланням нажурнал Astronomy & Astrophysics, зараз астрономи шукають екзопланети, які мають особливі риси або легші для дослідження. Одна з таких – HD 20794 d, яку ідентифікувала група вчених, серед яких і співробітники астрономічного відділу Женевського університету (UNIGE).

Планета HD 20794 d розташована в зоні населеності своєї зірки. Для порівняння, у Сонячній системі цей діапазон простягається від 0,7 до 1,5 астрономічної одиниці (одна а.о. дорівнює приблизно 150 млн км). Це означає, що в межах зони населеності перебувають не лише Земля, а й Марс. Вчені встановили, що HD 20794 d здійснює повний оберт навколо своєї зірки за 647 днів, що на 40 днів довше, ніж орбітальний період Марса навколо Сонця.

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Дослідники також з’ясували, що орбіта цієї екзопланети не є ідеально круглою, а має форму еліпса. У найбільш віддаленій точці вона знаходиться на відстані 2 астрономічних одиниць від своєї зірки, а в найближчій – 0,75 а.о. Для порівняння, Земля стабільно обертається навколо Сонця на відстані 1 а.о.

Науковці припускають, що якщо на HD 20794 d існує вода, то в моменти максимального зближення із зіркою вона могла б переходити з замерзлого стану в рідкий. Це, у свою чергу, могло б створити умови для зародження життя. Завдяки відносній близькості цієї екзопланети, астрономи мають змогу ретельно дослідити її атмосферу та хімічний склад, що допоможе отримати більш точні дані про її потенційну придатність для життя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що вчені виявили супермасивні чорні діри у космосі, які у тисячі разів більші за звичайні.

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