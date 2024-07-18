Відмінно економить пальне: експерт порадив надійне вживане авто
Відомий автомеханік Скотті Кілмер поділився своїми рекомендаціями щодо надійного вживаного автомобіля, який не потребує значних витрат на купівлю та обслуговування. Його вибір пав на Honda Jazz другого покоління, яка в США відома як Fit.
"Honda Fit 2010 року випуску – це чудовий вибір", - говорить Кілмер. За словами експерта, цей автомобіль був придбаний як вживаний з пробігом близько 186 тисяч кілометрів за 3500 доларів. Він має вражаючу економію палива – близько 77 кілометрів на годині по шосе.
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"Багато людей позиціонують його як компактний автомобіль, а не субкомпактний, адже попереду місця більш ніж достатньо. Ззаду також є сидіння, і навіть якщо передні крісла відсунути максимально назад, все одно залишається місце для ніг. Це невеликий автомобіль, але він дуже добре продуманий та підходить для більшості потреб", – додав він.
Ціни на Honda Jazz 2001 року та пізніших випусків варіюються. Моделі можна знайти за ціною від 2 до 4,5 тисяч доларів, залежно від стану та пробігу.
"Звичайно, головна перевага – це те, що це Honda", - підкреслює Кілмер. "Цей автомобіль експлуатувався в Пенсильванії, тому на його алюмінієвих компонентах видно корозію. Проте, попри пробіг понад 190 тисяч кілометрів, двигун не споживає жодної краплі оливи. Це 1,5-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун. Він не динамічний, але для невеликого авто з таким поважним віком це й не дивно".
Під час тест-драйву Кілмер зазначив, що ходова Honda Jazz не ідеальна, але вона керована і чудово почувається на шосе.
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