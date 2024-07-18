Отлично экономит топливо: эксперт посоветовал надежное подержанное авто

Известный автомеханик Скотти Килмер поделился своими рекомендациями по надежному подержанному автомобилю, не требующему значительных затрат на покупку и обслуживание. Его выбор пал на Honda Jazz второго поколения, которая в США известна как Fit.

"Honda Fit 2010 года выпуска – это отличный выбор", — говорит Килмер. По словам эксперта, этот автомобиль был приобретен как подержанный с пробегом около 186 тысяч километров за 3500 долларов. Он имеет поразительную экономию топлива – около 77 километров в часе по шоссе.

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"Многие люди позиционируют его как компактный автомобиль, а не субкомпактный, ведь впереди места более чем достаточно. Сзади также есть сиденья, и даже если передние кресла отодвинуть максимально назад, все равно остается место для ног. Это небольшой автомобиль, но он очень хорошо продуман и подходит для большинства нужд", – добавил он.

Цены на Honda Jazz 2001 года и более поздних выпусков варьируются. Модели можно найти по цене от 2 до 4,5 тысячи долларов, в зависимости от состояния и пробега.

"Конечно, главное преимущество – это то, что это Honda", – подчеркивает Килмер. "Этот автомобиль эксплуатировался в Пенсильвании, поэтому на его алюминиевых компонентах видна коррозия. Однако, несмотря на пробег более 190 тысяч километров, двигатель не потребляет ни капли масла. Это 1,5-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель. Он не динамичен, но для небольшого авто с таким почтенным возрастом это и не удивительно".

Во время тест-драйва Килмер отметил, что ходовая Honda Jazz неидеальная, но она управляема и отлично чувствует себя на шоссе.

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