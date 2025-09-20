Віддалення Місяця від Землі: науковці розповіли, що це означає для тривалості доби

Місяць вже понад 4,5 мільярда років супроводжує Землю як її природний супутник. Та, згідно з новими науковими дослідженнями, він поступово віддаляється від планети, і цей процес впливає навіть на тривалість доби.

Про це повідомляє Daily Mail. Фахівець із фізики та астрономії Мічиганського державного університету доктор Стівен ДіКербі зазначає, що супутник віддаляється від нашої планети приблизно на 3,8 сантиметра щороку.

Цей процес, за його словами, спричиняє поступове сповільнення обертання Землі, що в перспективі може призвести до збільшення тривалості доби.

Чому за часів динозаврів дні були коротші

Наукові дані дають змогу простежити, як змінювалася тривалість доби в різні періоди історії Землі. За словами Стівена ДіКербі, близько 70 мільйонів років тому, наприкінці існування динозаврів, день на нашій планеті тривав лише 23,5 години.

Читайте також: Вченим вдалось визначити, чим пахне у космосі: результат вражає

Цей факт підтверджує: навіть повільне віддалення Місяця здатне впливати на швидкість обертання Землі у довготривалій перспективі.

Чи відчують люди подовження дня

Хоча процес триває постійно, сучасне людство змін не помітить.

"Можете бути спокійні: ефект надзвичайно малий. Віддалення на 3,8 см на рік у порівнянні з середньою відстанню 384 000 км становить лише 0,00000001% щорічно. Тож ще мільйони років ми матимемо затемнення, припливи та добу тривалістю 24 години", – пояснив науковець.

Як океани впливають на рух Місяця

Віддалення Місяця від Землі відбувається через гравітаційні взаємодії, що пов’язані з океанічними припливами.

"Припливні випуклості на поверхні планети не повністю збігаються з положенням Місяця. Оскільки Земля обертається, вони трохи зміщуються вперед. Це створює додаткове тяжіння, яке змушує Місяць прискорюватися, поступово збільшуючи радіус його орбіти", – пояснив Стівен ДіКербі.

Читайте також: Місячне затемнення і не тільки: які небесні сюрпризи готує вересень

Вчений уточнює, що цей ефект стає помітним лише в масштабах мільярдів років.

Яке майбутнє чекає Землю та її супутник

За словами фізика, у віддаленому майбутньому Земля може настільки сповільнити обертання, що опиниться у своєрідному "припливному замку" з Місяцем. Тоді він більше не віддалятиметься, а з поверхні планети буде видно лише одну його сторону.

Втім, людство цього ніколи не застане. По-перше, приблизно через мільярд років Сонце випарує океани, і припливи зникнуть. По-друге, у ще далекій перспективі світило перетвориться на червоного гіганта й знищить і Землю, і її супутник.

Раніше ми розповідали, що вчені відкрили пʼятий океан на Землі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!