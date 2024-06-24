Орхідеї будуть квітнути як скажені, якщо додати до води один продукт: поради садівників

Підживлення орхідей має важливе значення для їх росту та цвітіння, оскільки воно забезпечує їх необхідними поживними речовинами. Однак не обов'язково купувати магазинне добриво.

Експерти радять скористатися часником. Цей продукт покращить цвітіння орхідей, повідомляє Express.co.uk.

Достатньо покласти подрібнений часник у миску з водою на одну годину, а потім замочити у цій воді орхідею. Після цього рослина даватиме багато пишних квітів.

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Також цією водою можна просто поливати орхідеї. Обов’язково процідіть часникову воду після того, як вона постояла кілька днів. Це гарантує, що надпотужний часник не вплине на рослини негативно.

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