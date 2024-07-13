Орхідеї будуть регулярно давати квіти завдяки цьому простому добриву

Існує простий спосіб змусити орхідеї регулярно цвісти протягом року. Все, що потрібно зробити – це витратити п’ять хвилин на добриво.

Однією з найпоширеніших причин, чому орхідеї не цвітуть, є нестача поживних речовин. Однак це можна виправити банановою шкіркою, повідомляє Express.co.uk.

Бананова шкірка містить калій, одну з важливих поживних речовин, необхідних рослинам для росту, яка допомагає підвищити опірність хворобам, а також сприяє розвитку міцних стебел, здорових коренів і рясного цвітіння. Підживлення орхідей банановою шкіркою також допоможе рослині утримувати більше води, що важливо влітку, а також сприятиме більшому цвітінню.

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Просто зберіть бананову шкірку і дайте їй висохнути на повітрі, поки вона не стане сухою та хрусткою. Коли бананові шкірки затвердіють, перемеліть їх до стану схожого на панірувальні сухарі.

Посипте подрібненими банановими шкірками ґрунт орхідеї, щоб шкірка з часом виділила поживні речовини. Висушені шкірки будуть повільно виділяти поживні речовини в ґрунт протягом кількох місяців, розкладаючись.

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