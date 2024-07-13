Орхидеи будут регулярно давать цветы благодаря этому простому удобрению

Существует простой способ заставить орхидеи регулярно цвести в течение года. Все, что нужно сделать – это потратить пять минут на удобрение.

Одной из наиболее распространенных причин, почему орхидеи не цветут, является нехватка питательных веществ. Однако это можно исправить банановой кожурой, сообщает Express.co.uk.

Банановая кожура содержит калий, одно из важных питательных веществ, необходимых растениям для роста, которое помогает повысить сопротивляемость болезням, а также способствует развитию крепких стеблей, здоровых корней и обильного цветения. Подкормка орхидей банановой кожурой также поможет растению удерживать больше воды, что важно летом, а также будет способствовать большему цветению.

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Просто соберите банановую кожуру и дайте ей высохнуть на воздухе, пока она не станет сухой и хрустящей. Когда банановые кожурки затвердеют, перемолотите их до состояния похожего на панировочные сухари.

Посыпьте измельченными банановыми кожурками почву орхидеи, чтобы шкурка со временем выделила питательные вещества. Высушенные кожуры будут медленно выделять питательные вещества в почву в течение нескольких месяцев, разлагаясь.

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