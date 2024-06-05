Оладки з полуницею:неймовірно смачний літній смаколик
Я люблю оладки з полуницею.
Ми їх готуємо кожного року, як тільки починається її сезон - бо ідеальні вони зі смачної ароматної і стиглої полуниці.
Інгредієнти:
-170г кефіру
-80г полуниця
-1 маленьке яйце
-140 борошна
-45г цукру
-5-6г розпушувач
Соус:
-150г полуниця +100
-25г цукру
-крапля лимонного соку
Готуємо!
- змішую кефір та полуницю і збиваю блендером до однорідної консистенції
- додаю яйце та цукор і перемішую вінчиком
- додаю борошно та розпушувач, перемішую. Має утворитися суміш, подібна до сметани за консистенцією
- нагріваю пательню, додаю олії без запаху (звісно, можна навіть кокосову, просто уявіть аромат !)
- на пательню ложкою кладу суміш та формую тоненьким шаром оладок
- обсмажую його з 2-ох сторін
- полуницю мию, чищу та нарізаю
Для соусу:
Частину полуниці прогріваю з лимонним соком та цукром буквально до кипіння. Решту залишаю свіжою для презентації.
Готові оладки поливаю гарячим полуничним "соусом" та кладу ложку забитих вершків з цукром, або жирної сметани з цукром. Зазвичай, я беру на 100г вершків чи сметани 15-17г цукру.
Мені було ну дуууже смачно і ви спробуйте цю сезонну смакоту!
Обіймаю!