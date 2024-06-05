Оладьи с клубникой: невероятно вкусное летнее лакомство

Я люблю оладьи с клубникой.

Мы их готовим каждый год, как только начинается ее сезон – потому что идеальны они из вкусной ароматной и спелой клубники.

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Інгредієнти:

-170г кефіру

-80г полуниця

-1 маленьке яйце

-140 борошна

-45г цукру

-5-6г розпушувач

Соус:

-150г полуниця +100

-25г цукру

-крапля лимонного соку

Готуємо!

змішую кефір та полуницю і збиваю блендером до однорідної консистенції

додаю яйце та цукор і перемішую вінчиком

додаю борошно та розпушувач, перемішую. Має утворитися суміш, подібна до сметани за консистенцією

нагріваю пательню, додаю олії без запаху (звісно, можна навіть кокосову, просто уявіть аромат !)

на пательню ложкою кладу суміш та формую тоненьким шаром оладок

обсмажую його з 2-ох сторін

полуницю мию, чищу та нарізаю

Для соусу:

Частину полуниці прогріваю з лимонним соком та цукром буквально до кипіння. Решту залишаю свіжою для презентації.

Готові оладки поливаю гарячим полуничним "соусом" та кладу ложку забитих вершків з цукром, або жирної сметани з цукром. Зазвичай, я беру на 100г вершків чи сметани 15-17г цукру.

Мені було ну дуууже смачно і ви спробуйте цю сезонну смакоту!

Обіймаю!