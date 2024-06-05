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Оладки з полуницею:неймовірно смачний літній смаколик

Володимир ЯрославськийВолодимир Ярославський

Оладки з полуницею:неймовірно смачний літній смаколик
Оладки з полуницею:неймовірно смачний літній смаколик

Я люблю оладки з полуницею.

Ми їх готуємо кожного року, як тільки починається її сезон - бо ідеальні вони зі смачної ароматної і стиглої полуниці.

Інгредієнти:

-170г кефіру

-80г полуниця

-1 маленьке яйце

-140 борошна

-45г цукру

-5-6г розпушувач

Соус:

-150г полуниця +100

-25г цукру

-крапля лимонного соку

Готуємо!

  • змішую кефір та полуницю і збиваю блендером до однорідної консистенції
  • додаю яйце та цукор і перемішую вінчиком
  • додаю борошно та розпушувач, перемішую. Має утворитися суміш, подібна до сметани за консистенцією
  • нагріваю пательню, додаю олії без запаху (звісно, можна навіть кокосову, просто уявіть аромат !)
  • на пательню ложкою кладу суміш та формую тоненьким шаром оладок
  • обсмажую його з 2-ох сторін
  • полуницю мию, чищу та нарізаю

Для соусу:

Частину полуниці прогріваю з лимонним соком та цукром буквально до кипіння. Решту залишаю свіжою для презентації.

Готові оладки поливаю гарячим полуничним "соусом" та кладу ложку забитих вершків з цукром, або жирної сметани з цукром. Зазвичай, я беру на 100г вершків чи сметани 15-17г цукру.

Мені було ну дуууже смачно і ви спробуйте цю сезонну смакоту!

Обіймаю!

Джерело:instagram.com

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