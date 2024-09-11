Біля Афінського акрополя знайдено вражаючу різьблену кам‘яну сферу 2 століття н.е. (фото)

У 1866 році під час археологічних розкопок біля підніжжя Афінського Акрополя було виявлено унікальний артефакт – мармурову сферу діаметром 30 сантиметрів, покриту рельєфними зображеннями. Ця знахідка досі залишається однією з найбільших загадок давньогрецької археології. Про це пише LBV.

Центральним елементом композиції є зображення божества, яке більшість дослідників ідентифікують як Геліоса – бога Сонця. Його оточують численні символи, включаючи батіг, скіпетр, тварин та геометричні візерунки. Ця іконографія свідчить про сакральний характер предмета та його зв'язок з культом Сонця.

Багато дослідників вважають, що сфера використовувалася як магічний талісман, який приносив удачу та захист. Деякі вчені висувають гіпотезу, що сфера могла служити астрономічним інструментом для визначення положення небесних тіл. Сфера могла бути символом космосу або містичного центру Всесвіту.

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Місце знахідки сфери – підніжжя Акрополя, поблизу театру Діоніса, наштовхує на думку про її зв'язок з театральними дійствами або культом Діоніса. Існують різні точки зору щодо того, кому була присвячена сфера і для яких цілей вона використовувалася. Одні дослідники пов'язують її з культом Сонця, інші – з гладіаторськими боями, які проводилися в театрі Діоніса в римський період. Точна ідентифікація зображених на сфері божеств та символів залишається спірною. Деякі вчені висувають альтернативні версії, відкидаючи традиційну інтерпретацію.

Мармурова сфера з Акрополя – це загадковий артефакт, який продовжує інтригувати дослідників. Незважаючи на численні дослідження, її точне призначення та значення залишаються невідомими. Ця знахідка свідчить про багату і різноманітну культуру Древньої Греції та продовжує нагадувати нам про таємниці, які ще приховує минуле.

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