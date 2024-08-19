Величезний скарб середньовічних монет зі срібла випадково знайшли у Німеччині (фото)

У муніципалітеті Глоттерталь, розташованому в горах Шварцвальд Німеччина, під час будівельних робіт було виявлено понад 1500 срібних монет. Цей скарб є одним з найбільших за останні десятиліття в регіоні Фрайбурга.

Як повідомляє Live Science, будівельники під час робіт помітили "маленькі металеві пластини". Згодом вони дізналися, що викопали понад 1500 середньовічних монет.

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Археолог із Державного управління охорони пам’яток у Штутгарті повідомив виданню, що це відкриття "є найбільшим скарбом з 1949 року" в цьому регіоні.

Монети були викарбувані в 1320-х роках. Джерело: Courtesy of the State Office for Monument Preservation in the Stuttgart Regional Council Монети були викарбувані в 1320-х роках. Джерело: Courtesy of the State Office for Monument Preservation in the Stuttgart Regional Council

Монети були викарбувані в 1320-х роках. Джерело: Courtesy of the State Office for Monument Preservation in the Stuttgart Regional Council Монети були викарбувані в 1320-х роках. Джерело: Courtesy of the State Office for Monument Preservation in the Stuttgart Regional Council

Монети були викарбувані в 1320-х роках. Джерело: Courtesy of the State Office for Monument Preservation in the Stuttgart Regional Council Монети були викарбувані в 1320-х роках. Джерело: Courtesy of the State Office for Monument Preservation in the Stuttgart Regional Council

За його словами, знахідка дає підказки науковцям щодо того, як виглядали гірничодобувна промисловість і карбування в цьому районі 650 років тому.

Він нагадав, що 1949 року археологи у Фрайбурзі знайшли близько 5000 монет приблизно 1280-х років, але ніколи не знаходили середньовічних скарбів.

Фрайбург був заснований домом Церінгенів, династією, якою керували герцоги приблизно з 1120 до 1218 років. Коли лінія Церінгерів закінчилася, містом заволодів дім Урахів.

"Глоттерталь був одним із найважливіших районів видобутку корисних копалин для герцогів Фрайбурзьких. Місце, де були знайдені монети, було основним поселенням шахтарів", які викопували такі метали, як срібло", — пояснив Гаазіс-Бернер.

Раніше у Швеції виявили 170 срібних монет у середньовічній могилі.

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