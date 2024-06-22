Ніколи не обирайте це місце в літаку: стюардеса пояснила, чому
Подорожі літаком можуть лякати багатьох, адже турбулентність - це неприємне явище, яке може викликати занепокоєння. Проте, стюардеса одного з авіаперевізників поділилася корисними порадами, які допоможуть вам мінімізувати дискомфорт під час польоту.
Одна з бортпровідниць British Airways поділилася секретом, яке місце в літаку обирати, щоб мінімізувати вплив турбулентності. За словами стюардеси, найгіршим місцем у літаку під час турбулентності є хвіст. Це пов'язано з тим, що задня частина фюзеляжу відчуває більші коливання, ніж інші частини.
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"Щоб уникнути дискомфорту, рекомендується обирати місця в середній частині салону, біля крил. Ця зона відчуває турбулентність значно менше, адже саме тут розташовані двигуни, які й забезпечують баланс літака", – сказала вона.
Крім того, стюардеса радить вибирати місця біля проходу. Це не лише допоможе вам легше встати та розім'ятися під час польоту, але й може зменшити відчуття клаустрофобії.
Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам подолати страх польоту та турбулентність:
- Спілкуйтеся з екіпажем. Не соромтеся ділитися своїми переживаннями з бортпровідниками. Вони навчені допомагати пасажирам у таких ситуаціях.
- Відволікайтеся. Дивіться фільми, читайте книги, слухайте музику або грайте в ігри. Це допоможе вам відволіктися від тривожних думок.
- Спробуйте імбир. Імбир має властивості, які допомагають при нудоті та запамороченні. Ви можете пити імбирний чай або жувати льодяники з імбиром.
- Уникайте алкоголю та кофеїну. Ці напої зневоднюють організм, що може погіршити ваше самопочуття під час польоту.
- Зробіть кілька вправ. Прості розминки, такі як нахили головою, обертання плечима та ходьба по салону, допоможуть покращити кровообіг і зменшити відчуття тривоги.
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