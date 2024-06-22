Никогда не выбирайте это место в самолете: стюардесса объяснила, почему

Путешествия самолетом могут пугать многих, ведь турбулентность – это неприятное явление, которое может вызвать беспокойство. Однако стюардесса одного из авиаперевозчиков поделилась полезными советами, которые помогут вам минимизировать дискомфорт во время полета.

Одна из бортпроводниц British Airways поделилась секретом, какое место в самолете выбирать, чтобы минимизировать влияние турбулентности. По словам стюардессы, самым плохим местом в самолете во время турбулентности является хвост. Это связано с тем, что задняя часть фюзеляжа испытывает большие колебания, чем остальные части.

Также вас заинтересует: Еще один город в Европе ввел новые жесткие ограничения для туристов

"Во избежание дискомфорта рекомендуется выбирать места в средней части салона, у крыльев. Эта зона испытывает турбулентность значительно меньше, ведь именно здесь расположены двигатели, которые и обеспечивают баланс самолета", – сказала она.

Кроме того, стюардесса советует выбирать места у прохода. Это не только поможет вам легче встать и размяться во время полета, но и может снизить ощущение клаустрофобии.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам преодолеть страх полета и турбулентность:

Общайтесь с экипажем. Не стесняйтесь делиться своими переживаниями с бортпроводниками. Они обучены помогать пассажирам в таких ситуациях.

Отвлекайтесь. Смотрите фильмы, читайте книги, слушайте музыку или играйте в игры. Это поможет вам отвлечься от тревожных мыслей.

Попробуйте имбирь. Имбирь обладает свойствами, помогающими при тошноте и головокружении. Вы можете пить имбирный чай или жевать леденцы с имбирем.

Избегайте алкоголя и кофеина. Эти напитки обезвоживают организм, что может усугубить ваше самочувствие во время полета.

Сделайте несколько упражнений. Простые разминки, такие как наклоны головой, вращение плечами и ходьба по салону помогут улучшить кровообращение и уменьшить чувство тревоги.

Предлагаем 10 крутых лайфхаков, чтобы не бояться путешествий с детьми.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!