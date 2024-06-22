Ніколи не обирайте це місце в літаку: стюардеса пояснила, чому

Подорожі літаком можуть лякати багатьох, адже турбулентність - це неприємне явище, яке може викликати занепокоєння. Проте, стюардеса одного з авіаперевізників поділилася корисними порадами, які допоможуть вам мінімізувати дискомфорт під час польоту.

Одна з бортпровідниць British Airways поділилася секретом, яке місце в літаку обирати, щоб мінімізувати вплив турбулентності. За словами стюардеси, найгіршим місцем у літаку під час турбулентності є хвіст. Це пов'язано з тим, що задня частина фюзеляжу відчуває більші коливання, ніж інші частини.

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"Щоб уникнути дискомфорту, рекомендується обирати місця в середній частині салону, біля крил. Ця зона відчуває турбулентність значно менше, адже саме тут розташовані двигуни, які й забезпечують баланс літака", – сказала вона.

Крім того, стюардеса радить вибирати місця біля проходу. Це не лише допоможе вам легше встати та розім'ятися під час польоту, але й може зменшити відчуття клаустрофобії.

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам подолати страх польоту та турбулентність:

Спілкуйтеся з екіпажем. Не соромтеся ділитися своїми переживаннями з бортпровідниками. Вони навчені допомагати пасажирам у таких ситуаціях.

Відволікайтеся. Дивіться фільми, читайте книги, слухайте музику або грайте в ігри. Це допоможе вам відволіктися від тривожних думок.

Спробуйте імбир. Імбир має властивості, які допомагають при нудоті та запамороченні. Ви можете пити імбирний чай або жувати льодяники з імбиром.

Уникайте алкоголю та кофеїну. Ці напої зневоднюють організм, що може погіршити ваше самопочуття під час польоту.

Зробіть кілька вправ. Прості розминки, такі як нахили головою, обертання плечима та ходьба по салону, допоможуть покращити кровообіг і зменшити відчуття тривоги.

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