Ніколи не здогадаєтеся: чому птахи літають у формі 'V'

Більшість перелітних птахів збиваються у клини під час тривалих подорожей. Вони обирають V-подібну формацію для перельотів для того, щоб економити енергію.

Науковці з'ясували, що ця формація має не лише естетичний вигляд, а й служить важливій практичній меті. Як пише IFLScience, дослідження показали, що птахи, які летять клином, можуть економити до 20-30% енергії.

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Це відбувається завдяки тому, що кожен наступний птах використовує висхідні потоки повітря, створені маханням крил птаха попереду. Таким чином, птахи зменшують опір повітря і витрачають менше сил на політ.

Цікаво, що птахи, які летять клином, синхронізують свої рухи. Вони махають крилами в певній послідовності, щоб максимально ефективно використовувати повітряні потоки.

Ця здатність до синхронного польоту, як виявилося, розвивається навіть у молодих птахів, які не мали можливості навчатися у досвідчених особин.

Чому саме V-подібна форма?

Птахи летять клином. Джерело: Dariusz Leszczynski/Shutterstock.com Птахи летять клином. Джерело: Dariusz Leszczynski/Shutterstock.com

Хоча V-подібна форма є найвідомішою, дослідження показали, що серед птахів також поширена J-подібна формація. Вчені вважають, що вибір форми залежить від виду птаха, його розміру та довжини крил.

Розуміння того, чому птахи летять клином, має важливе значення для багатьох галузей науки. Зокрема, ці знання можуть бути використані для розробки нових типів літальних апаратів, які будуть більш енергоефективними. Крім того, це відкриття сприяє глибшому розумінню поведінки тварин і взаємодії живих організмів з навколишнім середовищем.

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