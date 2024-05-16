Ніжний кіш зі спаржею, щавлем та блакитним сиром

Пиріг з сиром Dorblu чи кіш на картоплі - без глютену.

Сир з благородною і корисною пліснявою Dorblu може бути і самостійною закускою у сирній тарілці і кухарі постійно експериментують прикрашаючи ним соуси та інші страви!

Цього разу мій експеримент кіш зі щавлем, спаржею і смачним сиром Dorblu.

Інгредієнти на форму 24 см:

-800г цілої картоплі

-60г кукурудзяного борошна

-75 г твердого сиру

-100г томатів чері

-щавель чи шпинат (пучок)

-3 яйця

-150г вершків

-5 штук свіжої спаржі

-сіль, перець мускатний горіх

-75-100г сиру Dorblue

Приготування, як на мене дуже просте.

цілу картоплю добре мию, кроплю трохи олією і запікаю при 180 градусах 30-35 хвилин.

гарячу картоплю мну просто у формі.

додаю сіль, перець, мускатний горішок тертий, за бажанням, та кукурудзяне борошно я узяв дрібний помел, як на Банош. Все перемішую, формую "пиріг".

на картопляне тісто тру твердий сир, кладу половинки різаних томатів, листочки щавлю і заливаю усе сумішшю яєць та вершків (теж посолене!)

наверх вершків додаю просто свіжу порізану спаржу (тільки зачистить заздалегідь).

і вже на спаржу кладу шматочки сиру з блакитною пліснявою Dorblu.

ставлю запікатись при 180 градусах з конвекцією приблизно ще 25-30 хвилин!

Як дістали з духовки, треба трішечки почекати, щоб охололо і можна їсти як гарячим, так і теплим!

Практично увесь набір овочів у начинку можна змінювати, добре смакуватимуть:

Броколі

Бекон

ЦВІТНА капуста

Гриби

Курка

Навіть Риба

Експериментуйте.

Смачних і вдалих вам страв.