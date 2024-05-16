Нежный киш со спаржей, щавелем и голубым сыром

Пирог с сыром Dorblu или кош на картофеле – без глютена.

Сыр с благородной и полезной плесенью Dorblu может быть и самостоятельной закуской в творожной тарелке и повара постоянно экспериментируют украшая им соусы и другие блюда!

На этот раз мой эксперимент кош со щавелем, спаржей и вкусным сыром Dorblu.

Ингредиенты на форму 24 см:

-800г целого картофеля

-60г кукурузной муки

-75 г твердого сыра

-100г томатов черри

-щавель или шпинат (пучок)

-3 яйца

-150г сливок

-5 штук свежей спаржи

-соль, перец мускатный орех

-75-100г сыра Dorblue

Приготовление, по-моему очень простое.

целый картофель хорошо мою, каплю немного растительным маслом и запекаю при 180 градусах 30-35 минут.

горячий картофель мну прямо в форме.

добавляю соль, перец, мускатный орешек тертый, по желанию, но кукурузную муку я взял мелкий помол, как на Банош. Все перемешиваю, формирую "пирог".

на картофельное тесто тру твердый сыр, кладу половинки резаных томатов, листики щавеля и заливаю все смесью яиц и сливок (тоже посоленное!)

вверх сливок добавляю просто свежую порезанную спаржу (только зачистить заранее).

и уже на спаржу кладу кусочки сыра с голубой плесенью Dorblu.

ставлю запекаться при 180 градусах с конвекцией примерно еще 25-30 минут!

Как достали из духовки, надо немного подождать, чтобы остыло и можно есть как горячим, так и теплым!

Практически весь набор овощей в начинку можно менять, будут хорошо смаковать:

Брокколи

Бекон

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

Грибы

Курица

Даже Рыба

Экспериментируйте.

Вкусных и удачных вам блюд.