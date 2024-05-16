Ніжний кіш зі спаржею, щавлем та блакитним сиром
Пиріг з сиром Dorblu чи кіш на картоплі - без глютену.
Сир з благородною і корисною пліснявою Dorblu може бути і самостійною закускою у сирній тарілці і кухарі постійно експериментують прикрашаючи ним соуси та інші страви!
Цього разу мій експеримент кіш зі щавлем, спаржею і смачним сиром Dorblu.
Інгредієнти на форму 24 см:
-800г цілої картоплі
-60г кукурудзяного борошна
-75 г твердого сиру
-100г томатів чері
-щавель чи шпинат (пучок)
-3 яйця
-150г вершків
-5 штук свіжої спаржі
-сіль, перець мускатний горіх
-75-100г сиру Dorblue
Приготування, як на мене дуже просте.
- цілу картоплю добре мию, кроплю трохи олією і запікаю при 180 градусах 30-35 хвилин.
- гарячу картоплю мну просто у формі.
- додаю сіль, перець, мускатний горішок тертий, за бажанням, та кукурудзяне борошно я узяв дрібний помел, як на Банош. Все перемішую, формую "пиріг".
- на картопляне тісто тру твердий сир, кладу половинки різаних томатів, листочки щавлю і заливаю усе сумішшю яєць та вершків (теж посолене!)
- наверх вершків додаю просто свіжу порізану спаржу (тільки зачистить заздалегідь).
- і вже на спаржу кладу шматочки сиру з блакитною пліснявою Dorblu.
- ставлю запікатись при 180 градусах з конвекцією приблизно ще 25-30 хвилин!
Як дістали з духовки, треба трішечки почекати, щоб охололо і можна їсти як гарячим, так і теплим!
Практично увесь набір овочів у начинку можна змінювати, добре смакуватимуть:
Броколі
Бекон
ЦВІТНА капуста
Гриби
Курка
Навіть Риба
Експериментуйте.
Смачних і вдалих вам страв.