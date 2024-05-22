Не витрачайте пиво: як позбутися слимаків з допомогою копійчаного засобу

Магазинні засоби проти слимаків та равликів зазвичай виготовлені з агресивних речовин, що можуть шкодити як рослинам, так і тваринам й птахам, що їдять шкідників. Щоб боротися з нашестям цих молюсків, можна використати безпечний засіб, такий як дріжджі.

Все, що вам знадобиться – літр теплої води, чайна ложка цукру й солі, упаковка сухих розчинних дріжджів. У банку з теплою водою і цукром треба всипати дріжджі та розмішати.

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Цю рідину треба налити на чверть у місткості, з яких слимаки чи равлики не зможуть виповзти. Сіль у цьому розчині допоможе гарантувати, що слимаки та равлики загинуть перед втечею.

Викопайте ямку, достатню для того, щоб у ній містилася посудина із заготовленою рідиною. Найкраще це робити на грядці або в саду, де найбільше скупчення слимаків та равликів.

Розмістіть ці пастки по всьому саду з інтервалом від метра до трьох. Щодня перевіряйте пастки, видаляйте слимаків і равликів, які потонули.

Щоб приманка була ефективнішою, регулярно оновлюйте суміш.

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