Не рвіть цей бур'ян на городі: шкідники будуть їсти лише його

Як деякі рослини можуть відлякувати шкідників на вашому городі, так деякі здатні приманювати шкідників та приносити себе у жертву. До таких рослин належить лобода (Chenopodium).

Це однорічний бур'ян, який часто зустрічається на пустирях, у живоплотах і в садах. Цю рослину вирощували як їжу для свиней, овець і курей. Нині цей бур'ян вважають зайвим на присадибній ділянці, оскільки він дуже швидко поширюється, зауважують експерти з городництва.

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Однак лобода має корисні властивості. Зокрема, її насіння полюбляють птахи, які живуть на сільськогосподарських угіддях. А листя рослини є смакотою для низки шкідників, як-от попелиці та плодових мух.

Якщо ви вирішите висадити лободу як приманку, зважте на те, що ця рослина швидко поширюється шляхом самосіву та конкурує з іншими рослинами за воду та поживні речовини. Тому варто висаджувати лободу окремо від плодових садових культур.

У разі, якщо лобода розростеться, з нею легко боротися. Прокопуйте грядки, щоб видалити молоді пагони лободи. Варто вирвати рослину до того, як вона скине насіння. Грядки щільно замульчуйте органічним матеріалом, таким як компост або кора, щоб блокувати світло від насіння лободи, запобігаючи проростанню. Пухка текстура мульчі також полегшує висмикування будь-яких молодих саджанців бур’яну.

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