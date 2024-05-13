Не рвите этот сорняк на огороде: вредители будут есть только его

Как некоторые растения могут отпугивать вредителей на вашем огороде, некоторые способны приманивать вредителей и приносить себя в жертву. К таким растениям относится лебеда (Chenopodium).

Это однолетний сорняк, который часто встречается на пустырях, в живых изгородях и в садах. Это растение выращивали как еду для свиней, овец и кур. Сейчас этот сорняк считают лишним на приусадебном участке, поскольку он очень быстро распространяется, отмечают эксперты по огородничеству.

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Однако лебеда обладает полезными свойствами. В частности, ее семена любят птицы, обитающие на сельскохозяйственных угодьях. А листья растения являются вкусностями для ряда вредителей, таких как тли и плодовых мух.

Если вы решите высадить лебеду как приманку, учтите, что это растение быстро распространяется путем самосева и конкурирует с другими растениями за воду и питательные вещества. Поэтому следует высаживать лебеду отдельно от плодовых садовых культур.

В случае, если лебеда разрастется, с ней легко бороться. Прокапывайте грядки, чтобы удалить молодые побеги лебеды. Следует вырвать растение до того, как оно скинет семена. Грядки плотно замульчируйте органическим материалом, таким как компост или кора, чтобы блокировать свет от семян лебеды, предотвращая прорастание. Рыхлая текстура мульчи также облегчает выдергивание любых молодых саженцев сорняков.

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