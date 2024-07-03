Не лякайтеся: Київ попередили про небезпечні погодні умови

У Києві ввечері середи, 3 липня, очікуються небезпечні погодні умови. Згідно з повідомленням Київської міської військової адміністрації, до кінця доби на місто обрушаться грози.

У відомстві закликали не лякатися звуків грому, однак у випадку повітряної тривоги йти до укриття. Про це повідомили на каналі КМВА у Telegram.

"У найближчу годину, з утриманням до кінця доби 3 липня, в столиці очікуються грози! Не лякайтеся звуків грому. Будьте уважні та обережні! При оголошенні повітряної тривоги – негайно прямуйте в укриття!" – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Коли українцям очікувати покращення ситуації з відключеннями світла: енергетики назвали терміни

Додамо, у Київській області в четвер, 4 липня, хмарно з проясненнями, вдень короткочасний дощ, місцями по області гроза. Повітря в регіоні максимально прогріється до +33°С, повідомили в пресслужбі Українського гідрометцентру. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше у Міненерго пояснили зростання тарифів на світло.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!