Не пугайтесь: Киев предупредили об опасных погодных условиях

В Киеве вечером в среду, 3 июля, ожидаются опасные погодные условия. Согласно сообщению Киевской городской военной администрации, к концу суток на город обрушатся грозы.

В ведомстве призвали не пугаться звуков грома, однако в случае воздушной тревоги уходить к укрытию. Об этом сообщили на канале КМВА в Telegram.

"В ближайшее время, с содержанием до конца суток 3 июля, в столице ожидаются грозы! Не пугайтесь звуков грома. Будьте внимательны и осторожны! При объявлении воздушной тревоги – немедленно направляйтесь в укрытие!" – говорится в сообщении.

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В Киевской области в четверг, 4 июля, облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, местами по области гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С, сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Напомним, ранее в Минэнерго объяснили рост тарифов на свет.

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