Не позичать вам ні копійки! Названо найжадібніші знаки зодіаку

Ставлення до грошей залежить від багатьох факторів, але астрологи стверджують, що серед усіх уродженців зодіакального кола найбільш схильні до жадібності чотири знаки. Йдеться про Тельців, Дів, Козорогів і Водоліїв.

Телець

Тельці надзвичайно ощадливі і справді пишаються своїм практичним підходом до грошей. Уродженці знаку завжди мають солідну суму на ощадному рахунку та більше цінують почуття фінансової безпеки, ніж спонтанні покупки. Вони планують витрати так, щоби заощадити. Останнє, що вони хочуть робити – це позичати комусь свої кровно зароблені гроші.

Діва

Діви не вважають себе скупими, але дуже не хочуть витрачати гроші, причому навіть на своїх близьких. Вони майстри в управлінні фінансами – у них і ні копійки не йде марно. Втім, це має й негативні наслідки: уродженці знаку часто відмовляють від відпочинку, щоби просто накопичувати кошти, а потім самі страждають від хронічної втоми. У борг у них можете не просити – точно не дадуть.

Козоріг

Козероги чудово вміють розпоряджатися грошима. Вони дуже відповідальні та організовані, ставлять чіткі фінансові цілі та старанно працюють для їх досягнення. У них всі суми розписані на місяці вперед, тому позичати кошти не стануть. Козороги швидше інвестують зайві гроші у щось, що принесе прибуток у майбутньому.

Водолій

Волелюбні Водолії цінують досвід та особистий розвиток більше, ніж рахунок, повний грошей. Але позичати кошти не поспішають навіть близьким, адже впевнені, що кожному під силу заробити потрібну суму. Самі Водолії знають блискучі способи економити гроші, тому не скаржаться на їхню відсутність. Уродженці знаку черпають радість із простих, але важливих речей.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.