Не одолжат вам ни копейки! Названы самые жадные знаки зодиака

Отношение к деньгам зависит от многих факторов, но астрологи утверждают, что среди всех уроженцев зодиакального круга наиболее склонны к жадности четыре знака. Речь идет о Тельцах, Девах, Козерогах и Водолеях.

Телец

Тельцы чрезвычайно бережливы и действительно гордятся своим практичным подходом к деньгам. Уроженцы знака всегда имеют солидную сумму на сберегательном счете и больше ценят чувство финансовой безопасности, чем спонтанные покупки. Они планируют траты так, чтобы сэкономить. Последнее, что они хотят делать, – это одалживать кому-то свои кровно заработанные деньги.

Дева

Девы не считают себя скупыми, но очень не хотят тратить деньги, причем даже на своих близких. Они мастера в управлении финансами – у них и ни копейки не уходят впустую. Впрочем, это имеет и негативные последствия: буроженцы знака часто отказывают от отдыха, чтобы просто копить средства, а потом сами страдают от хронической усталости. В долг у них можете не просить – точно не дадут.

Козерог

Козероги отлично умеют распоряжаться деньгами. Они очень ответственны и организованы, ставят четкие финансовые цели и усердно работают для их достижения. У них все суммы расписаны на месяцы вперед, поэтому одалживать средства не станут. Козероги скорее инвестируют лишние деньги в что-то, что принесет прибыль в будущем.

Водолей

Свободолюбивые Водолеи ценят опыт и личное развитие больше, чем счет, полный денег. Но одалживать средства не спешат даже близким, ведь уверены, что каждому под силу заработать нужную сумму. Сами Водолеи знают блестящие способы экономить деньги, поэтому не жалуются на их отсутствие. Уроженцы знака черпают радость из простых, но важных вещей.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.