Не люблять обійми: які породи собак найменш ласкаві

Хоча багато собак обожнюють ласку та обійми, є й такі, які надають перевагу більш незалежному життю. Дайте йому знати, коли він може розраховувати на ваш час та ласку, а також поважайте його особистий простір. Це допоможе вам налагодити міцний зв'язок з вашим вихованцем, навіть якщо він не належить до категорії "обіймашок".

Про це пише The Scotsman. Важливо пам'ятати, що кожен собака – це індивідуальність. Навіть у межах однієї породи можуть траплятися винятки. Спостерігайте за своїм собакою, щоб зрозуміти його потреби та вподобання.

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За даними Американського кінологічного клубу, до таких порід належать:

1. Шотландський тер'єр:

Ці собаки ласкаві у щенячому віці, але з дорослішанням стають все більш незалежними.

Шотландські тер'єри не проти компанії, але не надто емоційні.

Їм подобається проводити час на самоті, тому не варто нав'язувати їм надмірну увагу.

2. Керн-тер'єр:

Ці собаки доброзичливі до своїх власників, але не до всіх людей.

Вони цінують особистий простір і не завжди в захваті від обіймів.

Керн-тер'єри можуть бути ласкавими на своїх умовах, але не очікуйте від них постійних пестощів.

3. Афганський хорт:

Ця порода відома своєю елегантністю та незалежністю.

Афганські хорти схильні до того, щоб обирати, кому вони будуть дарувати свою ласку.

Вони можуть бути відданими одному власнику, але не очікуйте, що вони будуть лащитися до всіх підряд.

4. Шарпей:

Ці собаки віддані своїй родині, але не завжди прагнуть до тісного фізичного контакту.

Шарпеї можуть здаватися трохи відстороненими або навіть ворожими до незнайомців.

Їм подобається знаходитися поруч зі своїми людьми, але не обов'язково на руках.

5. Шіба-іну:

Ці собаки родом з Японії цінують свою незалежність.

Вони ласкаві, коли самі цього хочуть, але не завжди прагнуть до обіймів.

Шіба-іну може здаватися щасливим, коли знаходиться на самоті, тому не варто турбуватися, якщо він не завжди шукає вашої уваги.

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