Не любят объятия: какие породы собак наименее ласковы
Хотя многие собаки обожают ласку и объятия, есть и такие, которые предпочитают более независимую жизнь. Дайте ему знать, когда он может рассчитывать на ваше время и ласку, а также уважайте его личное пространство. Это поможет вам наладить прочную связь с вашим питомцем, даже если он не принадлежит к категории "объятий".
Об этом пишет The Scotsman. Важно помнить, что каждая собака – это индивидуальность. Даже в пределах одной породы могут встречаться исключения. Наблюдайте за своей собакой, чтобы понять ее потребности и предпочтения.
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По данным Американского кинологического клуба, к таким породам относятся:
1. Шотландский терьер:
- Эти собаки ласковы в щенском возрасте, но с взрослением становятся все более независимыми.
- Шотландские терьеры не против компании, но не слишком эмоциональны.
- Им нравится проводить время в одиночестве, поэтому не стоит навязывать им чрезмерное внимание.
2. Керн-терьер:
- Эти собаки дружелюбны к своим владельцам, но не ко всем людям.
- Они ценят личное пространство и не всегда в восторге от объятий.
- Керн-терьеры могут быть ласковыми на своих условиях, но не ожидайте от них постоянных ласк.
3. Афганская борзая:
- Эта порода известна своей элегантностью и независимостью.
- Афганские борзые склонны к тому, чтобы выбирать, кому они будут даровать свою милость.
- Они могут быть преданы одному владельцу, но не ожидайте, что они будут ласкаться ко всем подряд.
4. Шерпей:
- Эти собаки отданы своей семье, но не всегда стремятся к тесному физическому контакту.
- Шарпеи могут казаться немного отстраненными или даже враждебными к незнакомцам.
- Им нравится находиться рядом со своими людьми, но не обязательно на руках.
5. Шиба-ину:
- Эти собаки родом из Японии ценят свою независимость.
- Они ласковы, когда сами этого хотят, но не всегда стремятся к объятиям.
- Шиба-ину может казаться счастливым, когда находится в одиночестве, поэтому не стоит беспокоиться, если он не всегда ищет вашего внимания.
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