Не любят объятия: какие породы собак наименее ласковы

Хотя многие собаки обожают ласку и объятия, есть и такие, которые предпочитают более независимую жизнь. Дайте ему знать, когда он может рассчитывать на ваше время и ласку, а также уважайте его личное пространство. Это поможет вам наладить прочную связь с вашим питомцем, даже если он не принадлежит к категории "объятий".

Об этом пишет The Scotsman. Важно помнить, что каждая собака – это индивидуальность. Даже в пределах одной породы могут встречаться исключения. Наблюдайте за своей собакой, чтобы понять ее потребности и предпочтения.

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По данным Американского кинологического клуба, к таким породам относятся:

1. Шотландский терьер:

Эти собаки ласковы в щенском возрасте, но с взрослением становятся все более независимыми.

Шотландские терьеры не против компании, но не слишком эмоциональны.

Им нравится проводить время в одиночестве, поэтому не стоит навязывать им чрезмерное внимание.

2. Керн-терьер:

Эти собаки дружелюбны к своим владельцам, но не ко всем людям.

Они ценят личное пространство и не всегда в восторге от объятий.

Керн-терьеры могут быть ласковыми на своих условиях, но не ожидайте от них постоянных ласк.

3. Афганская борзая:

Эта порода известна своей элегантностью и независимостью.

Афганские борзые склонны к тому, чтобы выбирать, кому они будут даровать свою милость.

Они могут быть преданы одному владельцу, но не ожидайте, что они будут ласкаться ко всем подряд.

4. Шерпей:

Эти собаки отданы своей семье, но не всегда стремятся к тесному физическому контакту.

Шарпеи могут казаться немного отстраненными или даже враждебными к незнакомцам.

Им нравится находиться рядом со своими людьми, но не обязательно на руках.

5. Шиба-ину:

Эти собаки родом из Японии ценят свою независимость.

Они ласковы, когда сами этого хотят, но не всегда стремятся к объятиям.

Шиба-ину может казаться счастливым, когда находится в одиночестве, поэтому не стоит беспокоиться, если он не всегда ищет вашего внимания.

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