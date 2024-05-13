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Суспільство

Не люблять обійми: які породи собак найменш ласкаві

Ігор Романько

Які породи собак найменш ласкаві
Які породи собак найменш ласкаві

Хоча багато собак обожнюють ласку та обійми, є й такі, які надають перевагу більш незалежному життю. Дайте йому знати, коли він може розраховувати на ваш час та ласку, а також поважайте його особистий простір. Це допоможе вам налагодити міцний зв'язок з вашим вихованцем, навіть якщо він не належить до категорії "обіймашок".

Про це пише The Scotsman. Важливо пам'ятати, що кожен собака – це індивідуальність. Навіть у межах однієї породи можуть траплятися винятки. Спостерігайте за своїм собакою, щоб зрозуміти його потреби та вподобання.

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За даними Американського кінологічного клубу, до таких порід належать:

1. Шотландський тер'єр:

  • Ці собаки ласкаві у щенячому віці, але з дорослішанням стають все більш незалежними.
  • Шотландські тер'єри не проти компанії, але не надто емоційні.
  • Їм подобається проводити час на самоті, тому не варто нав'язувати їм надмірну увагу.

2. Керн-тер'єр:

  • Ці собаки доброзичливі до своїх власників, але не до всіх людей.
  • Вони цінують особистий простір і не завжди в захваті від обіймів.
  • Керн-тер'єри можуть бути ласкавими на своїх умовах, але не очікуйте від них постійних пестощів.

3. Афганський хорт:

  • Ця порода відома своєю елегантністю та незалежністю.
  • Афганські хорти схильні до того, щоб обирати, кому вони будуть дарувати свою ласку.
  • Вони можуть бути відданими одному власнику, але не очікуйте, що вони будуть лащитися до всіх підряд.

4. Шарпей:

  • Ці собаки віддані своїй родині, але не завжди прагнуть до тісного фізичного контакту.
  • Шарпеї можуть здаватися трохи відстороненими або навіть ворожими до незнайомців.
  • Їм подобається знаходитися поруч зі своїми людьми, але не обов'язково на руках.

5. Шіба-іну:

  • Ці собаки родом з Японії цінують свою незалежність.
  • Вони ласкаві, коли самі цього хочуть, але не завжди прагнуть до обіймів.
  • Шіба-іну може здаватися щасливим, коли знаходиться на самоті, тому не варто турбуватися, якщо він не завжди шукає вашої уваги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які 5 порід собак найкраще підходять для людей похилого віку.

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