Названо знаки зодіаку, які шукають розради в їжі

Деякі люди шукають втіхи в їжі, що є спробою захиститися від стресу. За словами астрологів, до такої поведінки схильні Раки, Тельці, Леви та Скорпіони.

Рак

Емоційні Раки дуже болісно переживають будь-які потрясіння. Коли вони відчувають стрес або почуваються невпевнено, шукають розради в їжі, особливо домашній. Їм здається, що це повертає почуття захищеності та тепла.

Телець

Практичні Тельці люблять насолоджуватись життям, а їжа – одна з найбільших радостей для них. Уродженці знаку справді вірять, що смачна їжа здатна прикрасити найважчий день. Вони віддають перевагу солодощам, які дарують їм почуття задоволення.

Лев

Леви прагнуть успіху і намагаються бути в центрі уваги. Коли щось йде не так, вони опиняються під емоційним тиском та розглядають їжу як джерело втіхи. У таких випадках вони часто вибирають шикарні страви та екзотичні делікатеси.

Скорпіон

Загадкові Скорпіони сильні та пристрасні, а їжа допомагає їм контролювати емоції. Уродженці знаку часто вибирають різкі смаки та гостру їжу. Для них їжа часом не тільки втіха, а й винагорода.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.