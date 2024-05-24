Названы знаки зодиака, которые ищут утешения в еде

Некоторые люди ищут утешения в еде, что является попыткой защититься от стресса. По словам астрологов, к такому поведению склонны Раки, Тельцы, Львы и Скорпионы.

Рак

Эмоциональные Раки очень болезненно переживают любые потрясения. Когда они испытывают стресс или чувствуют себя неуверенно, ищут утешения в еде, особенно домашней. Им кажется, что это возвращает чувство защищенности и тепла.

Телец

Практичные Тельцы любят наслаждаться жизнью, а еда – одна из величайших радостей для них. Уроженцы знака действительно верят, что вкусная еда способна украсить самый тяжелый день. Они предпочитают сладости, которые дарят им чувство удовлетворения.

Лев

Львы стремятся к успеху и стараются быть в центре внимания. Когда что-то идет не так, они оказываются под эмоциональным давлением и рассматривают еду как источник утешения. В таких случаях они часто выбирают шикарные блюда и экзотические деликатесы.

Скорпион

Загадочные Скорпионы сильны и страстны, а еда помогает им контролировать эмоции. Уроженцы знака часто выбирают резкие вкусы и острую пищу. Для них еда порой не только утешение, но и вознаграждение.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.