Названо три знаки зодіаку з 'чорною душею': вони можуть бути дуже злими

Деякі люди мають сильні негативні риси, які буквально відштовхують оточуючих. За словами астрологів, "чорна душа" у Тельців, Близнюків та Скорпіонів.

Телець

Практичні Тельці здатні на багато чого заради своєї мети, у тому числі піти по головах. Уродженці знаку ставлять свої інтереси на перше місце і здатні залишити в біді навіть найближчих. "Чорнота" їхньої душі найбільш очевидна у власницьких тенденціях, які вони виявляють щодо тих людей, які люблять їх і піклуються.

Близнюки

У душі Близнюків також багато пітьми. Уродженці цього знаку часто ходять тонким льодом – між світлом і темрявою, позитивом і негативом. У Близнюків два обличчя і можна сказати – дві душі. Вони можуть бути добрими і люблячими, а через мить – злими та підлими. І це насправді сумно. Близькі люди часто відчувають розчарування через поведінку уродженців знаку.

Скорпіон

Загадкові Скорпіони харизматичні, привабливі, але у глибині душі зовсім "чорні". Вони таять у собі багато негативних якостей і часто проявляють байдужість навіть до близьких. Уродженці знаку постійно мучать другу половинку підозрами та нав'язують умови, як жити. Крім того, вони дуже мстиві.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.