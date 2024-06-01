Названы три знака зодиака с 'черной душой': они могут быть очень злыми

Некоторые люди обладают сильными негативными чертами, которые буквально отталкивают окружающих. По словам астрологов, "черная душа" у Тельцов, Близнецов и Скорпионов.

Телец

Практичные Тельцы способны на многое ради своей цели, в том числе пойти по головам. Уроженцы знака ставят свои интересы на первое место и способны оставить в беде даже самых близких. "Чернота" их души наиболее очевидна в собственнических тенденциях, которые они проявляют по отношению к тем людям, которые любят их и заботятся

Близнецы

В душе Близнецов также много тьмы. Уроженцы этого знака часто ходят по тонкому льду – между светом и тьмой, позитивом и негативом. У Близнецов два лица и можно сказать – две души. Они могут быть добрыми и любящими, а через момент – злыми и подлыми. И это на самом деле грустно. Близкие люди часто испытывают разочарование из-за поведения уроженцев знака.

Скорпион

Загадочные Скорпионы харизматичные, привлекательные, но в глубине души совершенно "черные". Они таят в себе много негативных качеств и часто проявляют безразличие даже к близким. Уроженцы знака постоянно мучают вторую половинку подозрениями и навязывают условия, как жить. Кроме того, они очень мстительны.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.