Названо три знаки зодіаку, які ніколи не вибачать зради

Деякі люди ніколи не пробачать зради – шляхи відновлення довіри вже не буде. За словами астрологів, назавжди розірвуть стосунки Тельці, Скорпіони та Козороги.

Телець (20 квітня – 21 травня)

Тельці дуже практичні та вимогливі, але при цьому чесні та віддані. Вони вимагають того ж від партнера натомість. Уродженці знаку вважають, що лише вірність та взаєморозуміння можуть бути запорукою довгострокових стосунків. Якщо щось іде не за планом Тельця, це сприймається як великий удар. Тож не дивно, що зради уродженці знаку не пробачать.

Скорпіон (23 жовтня – 22 листопада)

У Скорпіонів неприборканий характер, тому часто бажають помститися, виявивши зраду. Уродженці знаку дуже пристрасні, але невблаганні. Вони впевнені, що розбиту чашку не можна склеїти, а людина, яка пішла на зраду, заслуговує виключно на презирство. Людям, народженим під знаком Скорпіона, важко справлятися із ситуаціями, які йдуть не за їхнім сценарієм.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Для Козорогів зрада – найгірше, що може статися у їхньому житті. Уродженці знаку дуже болісно сприймають зраду, замикаються у собі – і ні про яке прощення мови не може йти. Більше того, Козороги довго не можуть забути біль, який пережили, і надалі підозрюватимуть нового партнера у зрадах, вимагаючи доказів вірності.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали кольори одягу, які залучать до життя удачу.

Також серед усіх уродженців зодіакального кола є два, які мають жорсткий характер – вони легко приймають виклики та досягають того, про що інші можуть лише мріяти.