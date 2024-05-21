Названы три знака зодиака, которые никогда не простят предательства

Некоторые люди никогда не простят предательства – пути к восстановлению доверия уже не будет. По словам астрологов, навсегда разорвут отношения Тельцы, Скорпионы и Козероги.

Телец (20 апреля – 21 мая)

Тельцы очень практичны и требовательны, но при этом честны и преданны. Они требуют того же от партнера взамен. Уроженцы знака считают, что только верность и взаимопонимание могут быть залогом долгосрочных отношений. Если что-то идет не по плану Тельца, это воспринимается как большой удар. Поэтому неудивительно, что предательства уроженцы знака не простят.

Скорпион (23 октября – 22 ноября)

У Скорпионов неукротимый характер, поэтому они часто жаждут отомстить, обнаружив предательство. Уроженцы знака очень страстные, но также неумолимы. Они уверены, что разбитую чашку нельзя склеить, а человек, который пошел на предательство, заслуживает исключительно презрения. Людям, рожденным под знаком Скорпиона, трудно справляться с ситуациями, которые идут не по их сценарию.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Для Козерогов предательство – худшее, что может случиться в их жизни. Уроженцы знака очень болезненно воспринимают измену, замыкаются в себе – и ни о каком прощении речи идти не может. Более того, Козероги долго не могут забыть боль, которую пережили, и в дальнейшем будет подозревать нового партнера в изменах, требуя доказательств верности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.