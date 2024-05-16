Названо топ-10 "євроблях", які найчастіше купують українці
Український ринок автомобілів активно збільшується за рахунок вживаних машин з-за кордону. Так, протягом квітня кількість транспортних засобів у країні зросла на понад 19,8 тисяч.
Найбільш популярною моделлю серед авто з пробігом залишається Volkswagen Golf. Про це пише "Укравтопром".
Відзначено, що протягом квітня 2024 року кількість автомобілів в Україні зросла на 19,8 тисячі одиниць завдяки ввезеним з-за кордону вживаним транспортним засобам. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, спостерігається зростання на 30% у реєстрації таких машин. Однак, ця цифра на 6% нижча, ніж показник попереднього місяця.
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У цьому сегменті ринку, бензинові автомобілі продовжують домінувати, займаючи 48% від загальної кількості. Далі рейтинг виглядає так:
- дизельні – 24%;
- електромобілі – 17%;
- авто з ГБО – 6%;
- гібриди – 5%.
Серед автомобільних марок на вершині продовжує перебувати Volkswagen Golf. Список з 10 найкращих моделей місяця також включає:
- VOLKSWAGEN Golf – 1106 од.;
- RENAULT Megane – 916 од.;
- SKODA Octavia – 732 од.;
- VOLKSWAGEN Passat – 586 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 511 од.;
- NISSAN Leaf – 497 од.;
- NISSAN Rogue – 482 од.;
- AUDI Q5 – 466 од.;
- TESLA Model 3 – 414 од.;
- AUDI A4 – 373 од.
У квітні середній вік авто, які отримали реєстрацію в Україні, становив близько 9,3 років.
Зі старту цього року, в країні була проведена реєстрація приблизно 75,4 тисячі вживаних легкових машин, що на 38% більше, ніж було зафіксовано у відповідний період торік.
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