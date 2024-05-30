Названо найпопулярніші серед українців нові легкові автомобілі

Які легкові авто найчастіше купують в Україні

Березень 2024 року на українському авторинку ознаменувався зростанням продажів нових легкових авто на 50% у порівнянні з минулим роком.

Які ж марки та моделі користувалися найбільшою популярністю серед українських покупців? Про це повідомляє "Укравтопром".

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Лідером продажів у березні стала японська Toyota, продемонструвавши 58% зростання у порівнянні з минулим роком. Її моделі розійшлися тиражем 1021 авто.

Друге місце посіла Renault з 955 проданими авто (+118%).

Третє місце здобула Skoda, зафіксувавши 31% зростання та 452 проданих авто.

На четвертій позиції розташувався Volkswagen з 444 авто (+3%).

Замикає п'ятірку лідерів BMW з 381 проданим авто (+7%).

Бестселером першого місяця весни став кросовер Renault Duster, який знайшов 920 нових власників.

Загалом, за перший квартал 2024 року в Україні було зареєстровано 16,6 тис. нових легкових авто, що на 48% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Ці цифри свідчать про поступове відновлення українського авторинку, яке, попри воєнні дії, продовжує демонструвати життєздатність.

Нагадаємо, названо топ-15 кросоверів до $8000, які доступні на українському ринку.

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