Названы самые популярные среди украинцев новые легковые автомобили

Март 2024 года на украинском авторынке ознаменовался ростом продаж новых легковых автомобилей на 50% по сравнению с прошлым годом.

Какие марки и модели пользовались наибольшей популярностью среди украинских покупателей? Об этом сообщает "Укравтопром".

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Лидером продаж в марте стала японская Toyota, продемонстрировав 58% роста по сравнению с прошлым годом. Ее модели разошлись тиражом 1021 авто.

Второе место заняла Renault с 955 проданными авто (+118%).

Третье место завоевала Skoda, зафиксировав 31% роста и 452 проданных авто.

На четвертой позиции расположился Volkswagen из 444 авто (+3%).

Замыкает пятерку лидеров BMW с 381 проданным авто (+7%).

Бестселлером первого месяца весны стал кроссовер Renault Duster, нашедший 920 новых владельцев.

За первый квартал 2024 года в Украине было зарегистрировано 16,6 тыс. новых легковых авто, что на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Эти цифры свидетельствуют о постепенном восстановлении украинского авторынка, которое, несмотря на военные действия, продолжает демонстрировать жизнеспособность.

Напомним, названы топ-15 кроссоверов до $8000, которые доступны на украинском рынке.

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