Що можна посіяти в липні та зібрати урожай вже у вересні

Літні грядки уже радують городників щедрими дарами, а час збору ранніх овочів вже не за горами. Картопля, томати, зелень – все це скоро опиниться на столі. Але чи знаєте ви, що липень – чудовий місяць, щоб засіяти грядки вдруге й отримати ще один щедрий врожай вже на початку осені.

Що ж можна посадити в липні розповідає команда UAportal спільно з prostoway.

Зелені культури

Якщо ви любите шпинат, липень – чудовий час для його повторного посіву. Серед інших популярних зелених культур, що висаджують дачники, варто відзначити руколу, крес-салат, латук і кріп.

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Горох

У червні зазвичай весь горох уже зібрано з грядок, проте він настільки смачний, що варто посадити його знову. Посіяний в середині липня, горох швидко зростатиме, і ви зможете зібрати ще один врожай для заморожування на зиму.

Редиска

Хоча весною всі вдосталь насолодилися редискою, влітку також можна посмакувати цим овочем. Незважаючи на скорочення світлового дня, є можливість виростити ще один урожай редиски.

Дайкон

Так у середині липня можна висадити дайкон. Це чудовий коренеплід, який є різновидом редьки. Щоб зберегти врожай до весни, найкраще висаджувати дайкон саме в липні, оскільки так він зберігається довше.

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