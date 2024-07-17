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Авто

Названо топ-5 кросоверів із низькими витратами на обслуговування

Анастасія Крищук

Названо топ-5 кросоверів із низькими витратами на обслуговування
Кросовери, які не дорого утримувати. Джерело: pixabay

На сучасному автомобільному ринку як українському, так і міжнародному, кросовери займають провідні позиції. Проте вартість придбання та подальшого обслуговування деяких брендів залишається недосяжно високою для багатьох громадянин.

Незважаючи на це, на ринку присутній широкий вибір вигідних та надійних моделей, які не вимагають значних витрат на утримання. Фахівці видання GO виокремили п’ять таких кросоверів.

Toyota RAV4

  • Вартість нового авто: $28,675
  • Десятирічні витрати на обслуговування: $5,531

Toyota Land Cruiser (модель 2024 року)

  • Вартість нового авто: $55,950
  • Десятирічні витрати на обслуговування: $6,782

Honda HR-V

  • Вартість нового авто: $25,100
  • Десятирічні витрати на обслуговування: $6,983

Lexus NX

  • Вартість нового авто: $40,615
  • Десятирічні витрати на обслуговування: $7,136

Mazda CX-30

  • Вартість нового авто: $30,679
  • Десятирічні витрати на обслуговування: $7,249

Нагадаємо, раніше UAportal писав про 6 європейських авто, які краще не купувати через їхню ненадійність.

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