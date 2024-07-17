Названо топ-5 кросоверів із низькими витратами на обслуговування

На сучасному автомобільному ринку як українському, так і міжнародному, кросовери займають провідні позиції. Проте вартість придбання та подальшого обслуговування деяких брендів залишається недосяжно високою для багатьох громадянин.

Незважаючи на це, на ринку присутній широкий вибір вигідних та надійних моделей, які не вимагають значних витрат на утримання. Фахівці видання GO виокремили п’ять таких кросоверів.

Toyota RAV4

Вартість нового авто: $28,675

Десятирічні витрати на обслуговування: $5,531

Toyota Land Cruiser (модель 2024 року)

Вартість нового авто: $55,950

Десятирічні витрати на обслуговування: $6,782

Honda HR-V

Вартість нового авто: $25,100

Десятирічні витрати на обслуговування: $6,983

Lexus NX

Вартість нового авто: $40,615

Десятирічні витрати на обслуговування: $7,136

Mazda CX-30

Вартість нового авто: $30,679

Десятирічні витрати на обслуговування: $7,249

Нагадаємо, раніше UAportal писав про 6 європейських авто, які краще не купувати через їхню ненадійність.

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