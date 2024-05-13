Названо ідеальний вік для одруження на думку вчених та психологів

Численні науковці аналізують оптимальний вік для вступу в шлюб, щоб прожити довге та щасливе життя з партнером. Погляди про ідеальний вік для одруження часто різняться.

Про це розповідає ТСН.

У книзі "Алгоритми для життя: Комп'ютерна наука про людські рішення" дослідники Том Гріфітс і Брайан Крістіан спробували вивести оптимальний вік для вступу в шлюб, використовуючи математичні принципи. Вони стверджують, що 26 років є ідеальним віком для знаходження життєвого партнера, посилаючись на так зване правило 37%.

Автори обґрунтовують свою теорію, використовуючи цей алгоритм, який радить припинити пошук після оцінки 37% потенційних кандидатів. Це правило вказує, що після перегляду 37% можливостей у вас буде достатньо інформації для вибору, і подальший пошук може бути непотрібним.

Зазвичай, пошук партнера відбувається у віці від 18 до 40 років. Згідно з правилом 37%, якщо ви досягли 26 років, ви вже розглянули достатньо варіантів, щоб зробити вибір, що робить цей вік оптимальним для створення сім’ї, за твердженням дослідників.

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Математична логіка стоїть за формуванням правила 37%, але воно не є бездоганним. Згідно з ним, до 26 років людина має уявлення про бажані якості партнера, однак це не враховує зміни у перевагах, які можуть відбутися між 18 та 40 роками.

Соціолог Ніколас Г. Вулфінгер вважає, що найкращий вік для вступу в шлюб, щоб мінімізувати ризик розлучення, – це 28-32 роки. Цей віковий проміжок не повністю збігатися з іншими дослідженнями, адже 28 років ближче до правила 45%. Дослідження Вулфінгера показують, що ризик розлучення зростає на 5% з кожним роком після 32 років.

Психотерапевт Лорі Готліб визначила оптимальний вік для шлюбу як 25-30 років. Ті, хто одружуються у 25 років, мають на 50% менший ризик розірвання шлюбу порівняно з тими, хто робить це у 20 років. Готліб вважає, що проблема ранніх шлюбів полягає в браку життєвого досвіду та навичок у цьому віці. У 25 років люди краще розуміють свої бажання та можуть розвиватися разом як пара. Вона також зазначає, що до 32 років кожен рік шлюбу зменшує ймовірність розлучення на 11%, а після цього віку ризик знову зростає на 5% щорічно.

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З віком люди стають більш упертими, менш гнучкими та закритими у стосунках, що пояснює збільшення ризику розлучення. Їхні очікування змінюються, відрізняючись від тих, які були у молодості. Негативний досвід минулих стосунків також ускладнює побудову нових відносин.

Готліб також вказує на те, що багато людей мають нереалістичні очікування від партнерів. Вони швидко переходять від одного партнера до іншого, не відчувши "хімії" на першому побаченні, втрачаючи можливість краще пізнати людину.

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